Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive büßt am Freitagmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NDB-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,5 Prozent auf 20,36 USD. Zuletzt wechselten 61.778 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 71,52 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,28 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53.500,00 Prozent auf 536,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -6,549 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Chefdesigner im Podcast: Cybertruck "aus gestalterischer Sicht" grundsätzlich fertig - Produktion dürfte bald starten

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Elon Musk warnt: Lucid wird nicht mehr lange überleben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com