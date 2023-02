Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 04:22 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NDB-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,68 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 19,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,98 USD. Bisher wurden heute 8.196.030 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 71,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,28 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 35,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 09.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,57 USD gegenüber -7,68 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 536,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 53.500,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,549 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com