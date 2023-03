Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Freitagmittag im Plus

Um 12:17 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 15,93 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 45.863 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 56,76 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Am 02.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Rivian Automotive veröffentlichte am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,73 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,68 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 663,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 66.200,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,670 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com