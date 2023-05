Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Die Rivian Automotive-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 12,69 USD. Zuletzt wechselten 2.595 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 40,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 68,94 Prozent zulegen. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 8,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 28.02.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.127,78 Prozent auf 663,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 09.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,746 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian: Das plant Tesla-Rivale Rivian für die Zukunft

NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Tesla-Rivale Rivian rechnet intern wohl mit deutlich höherer Produktion

Aktienbeteiligungen umgeschichtet: So sieht das Depot von George Soros im vierten Quartal 2022 aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com