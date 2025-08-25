Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 14,16 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 14,16 USD. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 964.758 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 17,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 21,09 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,89 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,30 Mrd. USD – ein Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,747 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen