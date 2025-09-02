DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.059 -0,5%Nas21.403 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Aktienkurs aktuell

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zündet am Abend Kursrakete

03.09.25 20:24 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zündet am Abend Kursrakete

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,0 Prozent auf 14,85 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,0 Prozent auf 14,85 USD zu. Bei 15,03 USD erreichte die Rivian Automotive-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 6.100.569 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,46 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Mit Abgaben von 36,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,747 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

