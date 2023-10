Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Mittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 23,71 USD.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 22.987 Rivian Automotive-Aktien.

Am 07.10.2022 markierte das Papier bei 37,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 57,70 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Abschläge von 50,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.121,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 364,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,132 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

