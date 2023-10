Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Rivian Automotive im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 22,38 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 22,38 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 22,23 USD. Bei 23,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.518.419 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 37,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 40,14 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2023 auf bis zu 11,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 91,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.121,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,132 USD einfahren.

