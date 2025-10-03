DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag freundlich

03.10.25 16:10 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 13,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
11,50 EUR -0,24 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,61 USD. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.111.360 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,98 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,793 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

