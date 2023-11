Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 17,61 USD zu.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2022 bei 35,74 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,92 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,68 USD am 27.04.2023. Abschläge von 33,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1.121,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,122 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

