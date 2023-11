Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 17,85 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 17,85 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 18,44 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 17,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 15.487.747 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 35,74 USD markierte der Titel am 16.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 100,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Abschläge von 34,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.121,00 USD im Vergleich zu 364,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Rivian Automotive.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,122 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

