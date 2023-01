Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der NDB-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,20 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 16,56 USD. Bei 17,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 9.834.609 Stück.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,80 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 83,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2023 Kursverluste bis auf 16,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 3,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 09.11.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -6,521 USD je Rivian Automotive-Aktie.

