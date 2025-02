Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 12,78 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:53 Uhr 3,1 Prozent. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,35 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 604.805 Aktien.

Am 13.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,59 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 35,34 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 07.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,44 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 874,00 Mio. USD – eine Minderung von 34,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,34 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 19.02.2026.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,149 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

