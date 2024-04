Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,64 USD zu.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. 163,75 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,06 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 5,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.02.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,73 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.315,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 663,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,200 USD einfahren.

