Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit roter Tendenz

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 25,48 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 25,48 USD abwärts. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 25,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,75 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.715.041 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 60,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD gegenüber -1,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 661,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,00 USD in den Büchern standen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,351 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie: CEO kritisiert Greenwashing - Rivian unterstützt Schaffung von Kapazitäten für erneuerbare Energien

Volvo nicht an Teslas Autopilot-Lizensierung interessiert - Kooperation nur bei Superchargern

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Erster Cybertruck in Texas vom Band gerollt - Tesla-Fans warten gespannt auf weitere Details