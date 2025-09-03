DAX23.780 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.463 +0,4%Nas21.568 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
Blick auf Aktienkurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag verlustreich

04.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 13,91 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 13,91 USD. Bei 13,86 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,36 USD. Zuletzt wechselten 1.179.329 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 23,22 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: David Becker/Getty Images

