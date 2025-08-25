Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Abend tief südwärts

So bewegt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 13,66 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 13,66 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 13,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,36 USD. Bisher wurden heute 5.990.058 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 25,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 30,43 Prozent sinken.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,747 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

