Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rivian Automotive-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 20,53 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 08:31 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 20,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 20,51 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,51 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 80 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 08.08.2023 vor. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.121,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 207,97 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,132 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

