Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 17,77 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 1,5 Prozent auf 17,77 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 17,53 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 17,76 USD. Bisher wurden heute 7.702.631 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 03.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,60 USD an. 77,88 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.337,00 USD gegenüber 536,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,021 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet