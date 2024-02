Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Bärenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,3 Prozent auf 14,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 5,3 Prozent auf 14,78 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.955.038 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 89,78 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,68 USD ab. Abschläge von 20,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.11.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 149,44 Prozent auf 1.337,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,051 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

