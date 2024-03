Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag verlustreich

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 10,67 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 12:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 10,67 USD abwärts. Im heutigen Handel wurden bisher 62.297 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,05 USD) erklomm das Papier am 28.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,89 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,05 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.315,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 663,00 USD umsetzen können.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,196 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

