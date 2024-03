Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 10,95 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,95 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 11,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 10,73 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 9.283.069 Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 156,28 Prozent zulegen. Am 27.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.315,00 USD – ein Plus von 98,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 663,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

