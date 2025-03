Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 11,36 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 11,49 USD. Mit einem Wert von 11,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 446.710 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,05 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Mit einem Kursverlust von 27,26 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD gegenüber -1,58 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,73 Mrd. USD im Vergleich zu 1,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Rivian Automotive am 13.05.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,754 USD ausweisen wird.

