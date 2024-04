Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Freitagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 10,29 USD zu.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 10,29 USD. Die Rivian Automotive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,29 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.214.580 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 172,59 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,04 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 2,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,73 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.315,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 663,00 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,200 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

