Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,7 Prozent auf 20,09 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 20,09 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 655.431 Aktien.

Bei 40,86 USD markierte der Titel am 16.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 50,83 Prozent niedriger. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,86 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 595,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 661,00 USD umgesetzt, gegenüber 95,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,391 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

