Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 19,82 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rivian Automotive legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 19,82 USD. Bei 21,05 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,74 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.973.149 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 40,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,17 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,68 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 41,07 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,25 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 595,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 661,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 95,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2024 dürfte Rivian Automotive die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,391 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Amazons Elektro-Lieferwagen von Rivian kommen nach Deutschland

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark

NASDAQ-Aktie Tesla herabgestuft: Barclays-Analyst Dan Levy rät zu einer Verschnaufpause