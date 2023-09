Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 23,34 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 23,34 USD zu. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 23,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,13 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.017.507 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 99,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 08.08.2023 vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.121,00 USD – ein Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 364,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 14.12.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,188 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

