Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verliert am Donnerstagvormittag kräftig

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 21,30 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 08:02 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 21,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 21,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,30 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 10 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.121,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 364,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte Rivian Automotive die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,132 USD je Rivian Automotive-Aktie.

