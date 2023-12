Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

So bewegt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 17,90 USD nach oben.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 17,90 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,98 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.111.879 Rivian Automotive-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 USD. 75,13 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,68 USD am 27.04.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 34,73 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 07.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.337,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 149,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.03.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,021 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet