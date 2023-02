Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Montagnachmittag schwächer

Um 04:22 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NDB-Sitzung um 1,1 Prozent auf 19,69 USD ab. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 19,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 5.496.039 Stück.

Bei einem Wert von 71,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2023 Kursverluste bis auf 15,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 28,86 Prozent Luft nach unten.

Rivian Automotive ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 536,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 53.500,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,00 USD in den Büchern standen.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Rivian Automotive.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,549 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

