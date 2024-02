Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Dienstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 14,99 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 14,99 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.980 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 87,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.337,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Rivian Automotive am 21.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,051 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Titel Rivian-Aktie seit Jahresbeginn auf Talfahrt - Analyst senkt Kursziel

Rivian gibt Partner für fünf-Milliarden-Dollar Fabrik bekannt - Weg für R2-Modell frei

Rivian-Aktie nach Kurseinbruch an der NASDAQ erneut tiefer: Schwache Auslieferungszahlen im vierten Quartal belasten