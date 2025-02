Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,81 USD.

Bei 18,86 USD erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 55,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 07.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,44 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,63 Prozent auf 874,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 19.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2024 -4,149 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

