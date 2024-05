Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 10,28 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 10,28 USD nach oben. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,20 USD. Zuletzt wechselten 1.429.069 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 172,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,65 Prozent.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 663,00 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,195 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

