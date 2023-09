Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,28 USD ab.

Um 12:00 Uhr ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 23,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.784 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,83 Prozent.

Rivian Automotive gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.121,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 207,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.12.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,188 USD je Rivian Automotive-Aktie.

