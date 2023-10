Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Freitagmittag nordwärts

So entwickelt sich Rivian Automotive

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 18,39 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 18,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 135.335 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2022 markierte das Papier bei 37,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 103,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 57,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 08.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD gegenüber -1,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1.121,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 364,00 USD umgesetzt.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,135 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

