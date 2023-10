Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive büßt am Freitagnachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,7 Prozent auf 17,77 USD ab.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 17,77 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 17,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,73 USD. Bisher wurden heute 31.420.235 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2022 bei 37,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 34,27 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.121,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 207,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 364,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,135 USD je Aktie ausweisen dürften.

