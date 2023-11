Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,72 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:17 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 16,72 EUR. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 959 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD gegenüber -1,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.121,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 207,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rebelle Rally 2023: Rivian R1T gewinnt als erstes Elektrofahrzeug die 4X4-Kategorie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Was der VIN-Decoder über Teslas Cybertruck verrät

NASDAQ-Wert Rivian-Aktie: Rivian-CEO Robert "RJ" Scaringe lobt Tesla - erteilt Cybertruck aber eine Absage