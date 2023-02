Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive fällt am Dienstagnachmittag tief

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im NDB-Handel verbilligte sie sich um 6,4 Prozent auf 18,93 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,81 USD nach. Die NDB-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,14 USD. Im NDB-Handel wechselten bis jetzt 7.812.827 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2022 bei 71,49 USD. Gewinne von 73,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 23,85 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2022 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,57 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53.500,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 536,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,549 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

