Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 15,41 USD ab.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 15,41 USD. Bisher wurden heute 24.810 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 28,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.337,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 21.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,051 USD je Rivian Automotive-Aktie.

