Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Rivian Automotive im Fokus

07.03.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 11,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,7 Prozent auf 11,22 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 93.996 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,05 USD) erklomm das Papier am 28.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.02.2024 Kursverluste bis auf 10,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 21.02.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.315,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 663,00 USD umgesetzt worden waren. Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,202 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie Tesla-Konkurrent Fisker-Aktie stürzt nach Warnung vor Insolvenz ab Elon Musk schießt gegen Tesla-Rivalen Rivian und Lucid: Das Ende naht Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben

