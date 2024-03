Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Rivian Automotive

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 11,32 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 11,32 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,59 USD. Bei 11,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.653.898 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 147,79 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,05 USD ab. Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.315,00 USD – ein Plus von 98,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 663,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2024 einen Verlust in Höhe von -4,202 USD je Aktie ausweisen dürften.

