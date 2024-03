Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Vormittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,7 Prozent auf 10,40 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 10,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rivian Automotive-Aktie sogar auf 10,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,30 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10.115 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 21.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,73 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 663,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,196 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

