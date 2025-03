Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Aufschlag

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 11,09 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,09 USD zu. In der Spitze gewann die Rivian Automotive-Aktie bis auf 11,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 951.794 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,86 USD erreichte der Titel am 13.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 25,48 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,73 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,32 Mrd. USD umsetzen können.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,753 USD je Rivian Automotive-Aktie.

