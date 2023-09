Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Nachmittag ins Minus

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,8 Prozent auf 22,60 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 22,60 USD. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 22,44 USD. Bei 22,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.227.918 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 80,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Mit Abgaben von 48,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 08.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.121,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 14.12.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,188 USD je Aktie ausweisen dürften.

