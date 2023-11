Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,10 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 17.150 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 108,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,68 USD am 27.04.2023. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 31,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.121,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 364,00 USD eingefahren.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

