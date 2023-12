Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag freundlich

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 18,93 USD.

Das Papier von Rivian Automotive legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,0 Prozent auf 18,93 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.367 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,28 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Am 07.11.2023 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 149,44 Prozent auf 1.337,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 536,00 USD erwirtschaftet worden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,046 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

