Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,4 Prozent auf 15,53 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 15,53 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,54 USD. Bei 15,21 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 4.146.767 Stück.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 32,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 08.11.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,57 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 149,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.337,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.02.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Rivian Automotive dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,051 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

