Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,0 Prozent auf 12,89 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 12,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 266.747 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 117,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive veröffentlichte am 21.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,73 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 663,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2024 -4,202 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Fisker-Aktie stürzt nach Warnung vor Insolvenz ab

Elon Musk schießt gegen Tesla-Rivalen Rivian und Lucid: Das Ende naht

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben