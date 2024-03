Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagvormittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 11,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:20 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 12,90 EUR. Mit einem Wert von 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 37.754 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 21.02.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,73 USD je Aktie generiert. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.315,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 663,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,202 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Fisker-Aktie stürzt nach Warnung vor Insolvenz ab

Elon Musk schießt gegen Tesla-Rivalen Rivian und Lucid: Das Ende naht

Insolvente Ex-Batteriefirmen: Diese EV-Zulieferer-Firmen mussten aufgeben