Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 10,22 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,22 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,34 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 780.225 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 174,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2024 bei 10,02 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 2,01 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Am 21.02.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD gegenüber -1,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.315,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 98,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 663,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,192 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

